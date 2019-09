© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Una vittoria per ripartire". Questo il titolo che viene dedicato al Frosinone nel taglio alto di Ciociaria Oggi questa mattina in prima pagina. La sfida di oggi alle 15:00 contro il Cosenza al Benito Stirpe è assolutamente da vincere per una squadra che sta deludendo le attese fino a questo momento e che cerca il riscatto.