© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un Frosinone esagerato annichilisce l'Empoli. Finisce 4-0", scrive questa mattina Ciociaria Oggi in prima pagina. In campo c'è una sola squadra ed è il Frosinone. Empoli annichilito, quattro gol e sorpasso in classifica proprio ai danni dei toscani. Raggiunta la zona playoff. Apre le marcature Beghetto, raddoppia Dionisi, poi si sblocca Novakovich e la chiude Zampano.