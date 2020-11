Come stanno andando - Ascoli, Sabiri: lampi di classe a corrente alternata

vedi letture

In estate Abdelhamid Sabiri era stato nel mirino anche di un club importante come la Lazio, prima di accettare la corte dei marchigiani. Finora la sua avventura con la maglia bianconera è stata a corrente alternata: sprazzi di classe da categoria superiore fatti di accelerazioni brucianti, giocate di pregevole fattura e visione di gioco importante. Il meglio si è visto contro la Reggiana, dove ha segnato anche il suo primo e finora unico gol in Italia, ma anche tante pause. L’andamento della squadra non gli ha certo giovato, ma anche lui ha faticato spesso a elevarsi dalla mediocrità generale nelle cinque gare – ma solo quattro da titolare – giocate finora. La pausa potrebbe essere arrivata al momento giusto per completare l’integrazione, sua e di molti altri stranieri, e cambiare passo alla ripresa.