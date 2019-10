© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver segnato a ripetizione nelle giovanili della Roma (43 reti in 64 presenze) e aver esordito con la maglia della prima squadra in estate per Zan Celar, classe 2000, è arrivato il momento di confrontarsi con i grandi partendo dalla Serie B e da un club che sa lanciare i giovani – e non solo – come il Cittadella. Un club orfano del bomber degli ultimi mesi della scorsa stagione, quel Gabriele Moncini tornato alla SPAL, e pronto a dare spazio al giovane sloveno e scommettere sulla sua voglia di emergere e sulle sue qualità.

Il rendimento - L’esordio in Serie B non è stato dei migliori con 34 minuti alla prima contro lo Spezia in una gara finita 3-0 per i liguri e la panchina nella trasferta di Benevento. Alla prima da titolare però, in casa contro il Trapani, è arrivato anche il primo gol fra i professionisti. Da l’ altre tre gare da titolare al fianco di Diaw senza più segnare, ma aprendo spazio importanti per il suo compagno di reparto capocannoniere della squadra con cinque reti. Un buon inizio che, anche a Roma, sperano possa essere solo il preludio di una grande stagione.