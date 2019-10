© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cercato da mezza Serie B in estate alla fine Fabio Ceravolo ha sposato la causa dell’ambiziosa Cremonese, che in avanti aveva già preso due pedine importanti come Daniel Ciofani e Palombi, per puntare a una nuova promozione dopo quelle conquistate con Benevento e Parma. Il suo acquisto aveva fatto lievitare il voto, già ampiamente sufficiente, del mercato dei grigiorossi pronti finalmente a spiccare il volo. Anche se poi sul campo le cose sono andate un po' diversamente.

Il rendimento - Sempre in campo, anche se contro il Trapani ha giocato appena un quarto d’ora il bomber classe ‘87 ha trovato la via del gol solo in un’occasione in cinque presenze. Numeri che non sono da lui, ma le difficoltà della squadra – culminate con l’esonero di mister Rastelli – hanno avuto ripercussioni anche sul suo rendimento. Toccherà al nuovo tecnico rigenerare lui e gli altri attaccanti per regalare finalmente al cavalier Arvedi quella Serie A tanto sognata.