Come stanno andando - Cittadella, Ogunseye: subito un gol e poi tanto lavoro sporco

Cittadella, Ogunseye: subito un gol e poi tanto lavoro sporco

Ripercorrere le orme di Diaw non era un compito semplice per nessuno, ma l’inizio di stagione di Robert Ogunseye aveva fatto ben sperare tutti, non solo per la rete all’esordio nella vittoria contro la Cremonese, ma anche per la sua capacità di mettersi al servizio della squadra e calarsi perfettamente nel nuovo ambiente e nel nuovo campionato. Tanto lavoro sporco però ha pesato nella fase realizzativa con il giocatore che spesso è apparso opaco negli ultimi 20 metri non riuscendo a incrementare il proprio bottino stagionale. Va però ricordato che Diaw ci mise ben dodici gare per segnare il suo primo gol con il Cittadella e che chiuse la sua prima annata, o meglio i suoi primi sei mesi, veneti con appena due gol all’attivo in Serie B.