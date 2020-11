Come stanno andando - Cosenza, Gliozzi un gol in mezzo a tante prove opache

Una rete, importante nel pareggio contro il Lecce, e poco altro. L’avvio di stagione di Ettore Gliozzi con la maglia del Cosenza non è stato dei migliori. Il centravanti ha giocato solo in tre occasioni dal primo minuto, mentre nelle altre gare è sempre entrato dalla panchina senza riuscire però a cambiare l’andamento della gara. Tanta generosità certo, ma poca incisività nei dintorni dell’area avversaria. Al Cosenza serve altro per puntare alla salvezza e anche dal classe ‘95 ci si aspetta di più in un’annata che può essere da spartiacque nella sua carriera.