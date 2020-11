Come stanno andando - Cremonse, Gaetano: una luce in mezzo a tante difficoltà

vedi letture

La sua conferma, dopo i sei mesi dello scorso anno, è stata fortemente voluta da Bisoli che considera il fantasista napoletano essenziale nel suo scacchiere tattico specialmente dopo il passaggio al 4-3-1-2. Dai suoi piedi devono nascere le azioni pericolose della squadra e lui si applica con dedizione a questo compito anche se spesso sembra predicare nel deserto in una squadra che anche in questa stagione è partita con il freno a mano tirato. Difficoltà che hanno ovviamente condizionato anche le prestazioni di Gaetano nonostante il giovane risulti sempre fra i migliori nelle pagelle. Una rete, tante giocate per i compagni con la speranza che dopo la pausa tutta la squadra cambi passo e possa aiutarlo in quel salto di qualità che tutti gli prospettano.