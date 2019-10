Come stanno andando: Da Cruz protagonista ad Ascoli. Gol e non solo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già all’esordio, contro il Trapani, Alessio Da Cruz ha mostrato tutto il suo repertorio. Nel bene e nel male. In 34 minuti infatti l’esterno offensivo arrivato dal Parma ha messo ha provocato l’autogol di Luperini e segnato il gol del definitivo 3-1 per l’Ascoli prima di farsi espellere a tempo scaduto per un fallo di reazione che gli è costato due turni di stop. Un’ingenuità che poteva costargli anche più caro, ma che alla fine non ha fatto calare la considerazione che il tecnico Paolo Zanetti ha di lui visto che dopo il rientro dalla squalifica non è più uscito dal campo giocando sempre da titolare sia come prima punta, come in casa della Juve Stabia dove andò a segno due volte, sia al fianco di uno fra Ardemagni e Scamacca.

Il rendimento - Il suo bottino nelle cinque gare giocare fin qui conta già quattro reti – il doppio di quante ne ha messe a segno lo scorso anno allo Spezia in 14 presenze, uno in meno rispetto a quelle siglate col Novara in 19 gare – e due assist. Numeri che ne fanno il miglior marcatore della squadra e lo proiettano fra i grandi protagonisti di questo campionato. Se dovesse continuare così infatti il salto di qualità nella prossima stagione è praticamente garantito e a quel punto bisognerà capire se sarà ancora con la maglia bianconera, come sperano nelle Marche, con quella del Parma proprietario del cartellino o con una terza al momento impossibile da immaginare.