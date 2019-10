Il Torino ha creduto e crede ancora molto in lui, in quel ragazzo che ha scalato le categorie partendo da Renate, passando per Alessandria e approdando in B con l’Entella, una delle formazioni che più dà spazio ai giovani: Zaniolo e Mota Carvalho insegnano. Per Manuel De Luca, classe ‘98 cresciuto con il mito di Dzeko, quella con i chiavaresi è l’occasione giusta: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, la fiducia in lui c’è da parte di tutti.

Il rendimento - A ora si contano due sole presenze su sette, ma il momento tanto atteso arriverà anche per lui, considerando che il torneo di B è lungo ed estenuante. 192 centimetri, abilissimo nel gioco areo ma anche in progressione, con notevoli margini di miglioramento nel breve. Non gli manca il senso tattico, e Boscaglia sarà l’uomo giusto per affinarlo ulteriormente. Un bel banco di prova questo campionato cadetto.