Come stanno andando - Frosinone, Kastanos: corrente alternata per il cipriota

Frosinone, Kastanos: corrente alternata per il cipriota

Da quando è arrivato in estate Grigoris Kastanos è sempre stato titolare nello scacchiere di Alessandro Nesta a Frosinone. A volte schierato qualche metro più avanti rispetto ai compagni di reparto, a a volte in linea con loro. Sempre titolare, ma non sempre al centro del gioco con prestazioni a corrente alternata. Alcune volte sembra infatti essere padrone del ruolo e del campo distribuendo palloni ai compagni, altre volte invece o rischia troppo o troppo poco finendo per chiudere la propria gara con prestazioni incolore. Deve trovare maggiore continuità per rappresentare un uomo in più del Frosinone e continuare la propria scalata nel calcio italiano.