Il suo è stato probabilmente il colpo meno atteso dell’estate in Serie B (e non solo). In pochi infatti si aspettavano che Maxi Lopez potesse tornare in Italia e ripartire dalla seconda serie. Il Crotone invece ci ha creduto ed è riuscito nell’impresa di far vestire all’argentino la sua maglia rossoblù. Un colpo mediatico e non solo perché Lopez porta con se un bagaglio d’esperienza – oltre che indubbie qualità – che può rivelarsi importante sopratutto nei momenti di difficoltà che potranno capitare nel corso della stagione.

Il rendimento - Ancora non si è visto il miglior Maxi Lopez, l’argentino non ha infatti ancora trovato la forma migliore anche se Stroppa ha dimostrato di credere in lui schierandolo in campo appena ha trovato la condizione giusta per essere convocato: 13 minuti contro l’Empoli, 37 contro la cremonese e poi titolare contro la Juve Stabia, l’unica presenza delle cinque dal primo minuto. La sosta arriva al momento giusto per permettergli di mettere nelle gambe i 90 minuti e poter affiancare Simy dal 1° minuto al rientro. Crotone lo aspetta nella sua forma migliore per cullare sogni di gloria.