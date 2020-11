Come stanno andando - Lecce, Stepinski: poche gare per inserirsi e fare la differenza

L’inizio dell’avventura di Mariusz Stepinski a Lecce non è stata delle migliori, complice l’arrivo in extremis che non gli ha permesso di allenarsi a lungo coi nuovi compagni e apprendere i dettami tattici del tecnico. Ma il polacco ci ha messo poco a scrollarsi di dosso le prime uscite e conquistare il pubblico salentino. Tre gol nelle ultime due gare sono solo la punta dell’iceberg perché Stepinski ha iniziato a giocare per e con la squadra mostrando un’ottima intesa con un altro centravanti al suo fianco come Coda e aprendo spazi per gli inserimenti di Mancosu e compagni. Una crescita che ancora non è finita e che dopo la pausa potrebbe regalare alla Serie B un’altra stella di primissima grandezza non solo nel nome.