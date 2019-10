Un Frosinone stravolto e colpito nel vivo dal calciomercato estivo, che ha visto la separazione tra i ciociari e bomber Daniel Ciofani: 227 presenze e 77 reti, uomo spogliatoio difficile da rimpiazzare non solo tecnicamente ma anche moralmente. Ceduto poi a una delle dirette concorrenti per la promozione in A, la Cremonese. I ciociari non sembrano però preoccupati, e decidono di affidarsi ad Andrija Novakovich, che il 2 settembre firma un contratto triennale.

Il rendimento - Una scommessa più che una certezza il classe '96 arrivato dagli Stati Uniti, che fa il suo esordio con la maglia gialloblù il 14 settembre, nel match contro l’Entella, perso dalla formazione di Nesta. Prima in campo per un tempo, si passa poi ai 55’ fino ai 90’ del match contro il Perugia, dove è autore dell’assist per il gol di Paganini, che illude e basta i ciociari, al tappeto poi per 3-1. Altri spezzoni di gara nelle recenti due uscite, ma una fase ancora di ambientamento. Comunque in crescendo.