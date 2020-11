Come stanno andando - Pisa, Palombi: ritardo di condizione e polveri bagnate

vedi letture

L’inizio dell’avventura di Simone Palombi con la maglia del Pisa non è certo di quelle da ricordare. D’Angelo al momento gli preferisce i giocatori - Marconi, Masucci e Vido – che già conosceva concedendogli solo qualche spezzone di gara utile anche a migliorare dal punto di vista fisico essendo apparso fin da subito in ritardo di condizione. Spezzoni che l’ex Cremonese per ora non è riuscito a sfruttare faticando a farsi vedere in maniera pericolosa negli ultimi 20 metri. Certo il fatto che il Pisa non abbia brillato finora non ha aiutato il suo inserimento e forse la pausa giunge nel momento giusto per fare mente locale, caricare le batterie e provare alla ripresa a invertire il trend personale e di squadra.