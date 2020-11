Come stanno andando - Pordenone, Diaw: cambia la maglia, non il risultato

Era uno degli uomini più attesi in casa Pordenone, l’attaccante che doveva trascinare i neroverdi a ripetere la cavalcata dello scorso anno e finora non ha deluso le attese. Davide Diaw si sta confermando anche in Friuli l’attaccante decisivo, ma anche generoso, visto a Cittadella nell’ultima stagione: quattro reti in sette gare, il primo posto nella classifica dei cannonieri e prestazioni sempre all’altezza delle attese. L’unica nota negativa, ma non dipende solo da lui, sono i tanti pari finora raccolti dalla squadra, ma con un Diaw così il Pordenone può sognare nuovamente in grande.