Come stanno andando - Reggiana, Kargbo: l’eroe è ancora a secco. Ma il Covid non ha aiutato

Tornato a Reggio Emilia dopo essere stato l’eroe della promozione in Serie B Augustus Kargbo non è ancora riuscito a segnare, pur sfornando già due assist, nelle tre gare in cui è stato schierato a gara in corso. Poco troppo poco per stilare un bilancio preciso e completo di questo primo scorcio della stagione, ma del resto non è colpa sua. Il Covid-19 infatti ha colpito forte in casa Reggiana (che ha toccato il numero di 29 tesserati positivi) costringendo la squadra a restare ferma rinviando una gara e non potendo scendere in campo in un’altra. Ora la situazione sembra tornata alla normalità e dopo la pausa Kargbo e la Reggiana saranno pronti a scrivere nuove pagine nella loro storia.