Come stanno andando - Reggina, Menez: inizio da top player, finale da bad boy

vedi letture

A differenza di Boateng, con cui condivide l’aver vestito la maglia del Milan e un passato importante in campo europeo, Jeremy Menez ha avuto una partenza sprint con la maglia della Reggina: due gol nelle prime due gare, giocate di grande classe e piglio da trascinatore senza risentire del cambio di categoria. Ma poi qualcosa si è inceppato: col Cosenza il francese non è riuscito ad accendere la luce e fare la differenza contro una squadra rimasta presto in dieci, ma è contro la SPAL che l’attaccante ha mostrato il volto peggiore di sé: espulsione dopo 23 minuti per qualche parola di troppo e squadra lasciata in 10. La pausa arriva al momento giusto per rimettersi in riga e tornare quello delle prime gare di campionato.