Come stanno andando - SPAL, Seb. Esposito: la continuità c'è, manca solo il gol

Sebastiano Esposito è uno dei migliori prospetti del calcio italiano, del resto non capita spesso che un 2002 giochi quindici gare – con un gol – nell’Inter. Per crescere però serve giocare con continuità e in questo senso va letto il prestito estivo alla SPAL, società che punta a valorizzare i giovani dopo essere retrocessa. E così è stato con il giovane Esposito, che ha trovato il fratello nella piazza estense, che finora ha giocato dal primo minuto in cinque occasioni su sei presenze. Manca ancora il gol anche se il più giovane degli Esposito ha saputo rendersi utile giocando per e con i compagni. Il futuro è suo, basta avere pazienza e arriverà anche il suo momento in zona gol.