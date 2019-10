© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duecentotrentadue (232) presenze in Serie B, trecentoventicinque (325) nei campionati professionisti. Lorenzo Del Prete è un giocatore dall’enorme esperienza e anche per questo il neopromosso Trapani ha deciso di puntare su di lui per puntellare la difesa. Dopo una stagione alla Juventus U23 in Serie C, dove ha fatto da chioccia a tanti talentini bianconeri, il terzino destro – che nelle ultime stagioni si è adattato a giocare anche al centro – ha deciso di tornare a calcare i campi della serie che meglio conosce e dove ha disputato le sue migliori annate.

Il rendimento - Fuori causa nelle prime tre gare dell’anno il classe ‘86 ha ritrovato il campo alla quarta con la Salernitana non uscendo più dal campo. Tornato nel suo ruolo naturale di terzino destro Del Prete ha dovuto un po' frenare le sue folate offensive vista la presenza sulla corsia opposta di un offensivo Jakimovski (che a inizio carriera agiva da ala) riuscendo comunque a firmare un assist nella vincente trasferta di La Spezia imbeccando Pettinari per il primo dei suoi gol (quello del 3-1 a favore dei siciliani). Un rendimento sufficiente nonostante nell’ultima gara contro la Juve Stabia sia apparso un po' svagato e in difficoltà al cospetto di Canotto.