Come stanno andando - V. Entella, Brunori: l’impegno non manca, i gol sì

Alla Virtus Entella hanno visto solo a tratti il vero Matteo Brunori in questo inizio di stagione. L’impegno da parte dell’attaccante arrivato dalla Juve U23 non è certo mai mancato, con tante prestazioni al servizio dei compagni e della squadra, con tanto sacrificio che forse lo ha condizionato anche negli ultimi metri. Fatto sta che se l’impegno non è mancato, i gol invece sono i grandi assenti di questo avvio di stagione. Il tempo per rifarsi non manca e l’Entella ci spera perché per salvarsi servono anche i gol del centravanti.