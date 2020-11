Come stanno andando - Venezia, Forte: il bomber di razza che mancava ai lagunari

Lo scorso anno con 17 reti in 32 presenze è stato fra i migliori attaccanti della Serie B pur senza riuscire a evitare la retrocessione della Juve Stabia. Francesco Forte in estate ha deciso di riprovare a confermarsi in serie cadetta sposando il progetto di un Venezia a cui mancava un centravanti da doppia cifra e finora la scelta è stata giusta. Dopo due spezzoni di gara è diventato titolare inamovibile nel tridente di Zanetti e nelle ultime tre gare si è fatto sentire in zona gol come fatto lo scorso anno: tre gol in tre partite, più un assist, per lanciare i lagunari verso i piani alti della classifica e confermarsi ancora una volta come bomber di razza.