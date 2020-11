Come stanno andando - Vicenza, Meggiorini: classe ed esperienza al servizio di Di Carlo

Dopo il ritorno in Serie B il Vicenza ha voluto subito puntare sull’esperienza e la classe di Riccardo Meggiorini, fresco d’addio a quel Chievo dove aveva giocato nelle ultime sei stagioni. Un giocatore congeniale all’idea tattica di mister Di Carlo, che ebbe modo di allenarlo in gialloblù in passato, e che una volta messi da parte gli acciacchi fisici ha mostrato che la classe non invecchia, e neanche il fiuto per il gol. Meggiorini è il perno dell’attacco, il giocatore che può caricarsi sulle spalle la squadra per guidarla verso la salvezza.