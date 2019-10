© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i volti nuovi chiamati a ridare nuova linfa al Venezia, c’è sicuramente il centrocampista Franco Zuculini, vecchia conoscenza di patron Tacopina che lo volle a tutti i costi a Bologna, e che era persino nel mirino della Juve U23 (“Ma vige una regola che non permette a chi ha giocato più di 50 partite in Serie A di militare nelle formazioni U23, quindi io non avrei potuto”, ha dichiarato il classe ‘90 a TMW). Amico di Osvaldo, con la passione per l’arte e la musica, sta infiammando la Laguna.

Il rendimento - Dopo le buone prestazioni in Coppa Italia, l’argentino è diventato punto fermo del centrocampo di Dionisi, trovando una discreta continuità che ha dato spessore a una formazione comunque molto giovane. Sempre con un buon impatto al match, a far legna e a impostare l’azione, è ora alla ricerca del gol anche in campionato, per continuare questo crescendo di prestazioni non solo individuali ma anche di squadra.