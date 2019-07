Corriere Adriatico, Ascoli: "Gerbo firma. Da Cruz e Brlek a un passo"

Taglio basso sulla prima pagina del Corriere Adriatico dedicato all'Ascoli e ai colpi di mercato in entrata per il club bianconero. "Gerbo firma con l'Ascoli. Da Cruz e Brlek a un passo" è il titolo scelto dal quotidiano che da come fatto l'arrivo dell'ex Foggia a centrocampo e come molto vicini gli approdi alla corte di Paolo Zanetti dell'estero di proprietà del Parma e del croato classe 1994 del Genoa.