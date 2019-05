Ad Ascoli è stata comunque una festa. I bianconeri hanno perso 2-1 in casa contro il Palermo ma hanno inaugurato la tribuna del "Del Duca" intitolata a Carlo Mazzone alla presenza dello stesso ex allenatore bianconero. Questo il titolo dell'edizione di Ascoli del Corriere Adriatico: "Ascoli ko con il Palermo, festa per la tribuna Mazzone". Poi il quotidiano prosegue con le parole del patron Pulcinelli: "Vivarini resta, Addae forse".