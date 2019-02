© foto di Luca Bargellini

"Prova del nove con il Foggia" è il titolo che il Corriere Adriatico ha scelto per la propria prima pagina nel giorno della sfida del Del Duca fra l'Ascoli di Vincenzo Vivarini e i Satanelli. In palio, oltre ai tre punti, anche la consapevolezza per i padroni di casa di essere usciti dal momento difficile in caso di vittoria. Un successo che sarebbe il secondo consecutivo dopo quello ottenuto nel weekendo contro la Cremonese.