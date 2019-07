Centravanti in arrivo per l'Ascoli. Il colpo del club bianconero è Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo e della Nazionale Under20 che si guadagna l'apertura della prima pagina del Corriere Adriatico. "Colpo Ascoli, Scamacca c'è" è il titolo scelto dal quotidiano, che poi scrive: "Il centravanti del Sassuolo - si legge ancora - arriverà in prestito. Pulcinelli festeggia il primo anno da patron: 'Con Zanetti si va ai playoff'".