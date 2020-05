Corriere Adriatico: "Dieci giorni per sapere la verità sull'Ascoli e sulla B"

vedi letture

Spazio all'attesa dell'Ascoli e delle altre 19 squadre di Serie B sul Corriere Adriatico in edicola. "Ancora dieci giorni per sapere la verità sull'Ascoli e sulla B" è il titolo scelto dal quotidiano che poi continua: "Oggi riunione di Lega, mercoledì 20 il Consiglio Federale, il 27 assemblea dei soci. Alcuni giocatori sono già in città e altri sono in arrivo. Da lunedì visite mediche e tamponi. - continua il quotidiano - Ancora incerta la ripartenza del campionato, medici contrari".