Corriere Adriatico: "Malagò allontana la ripresa, Ascoli in attesa"

Si attende ancora. L'Ascoli, come tutte le squadre di serie B, attenderà ulteriori novità in merito alla ripresa degli allenamenti. "Malagò allontana la ripresa, Ascoli in attesa", si legge sull'edizione odierna del Corriere Adriatico. Gli allenamenti, come reso noto nella giornata di ieri, saranno bloccati fino al 27 aprile. Sempre più difficile - si legge - che il campionato possa riprendere il 20 maggio.