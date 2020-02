vedi letture

Corriere del Veneto: "Cittadella, scoglio Juve Stabia"

Il Corriere del Veneto oggi in edicola titola sul match in programma questo pomeriggio fra Cittadella e Juve Stabia, ovviamente analizzando nel dettaglio la situazione dei granata, attualmente in zona playoff ma reduci da un andamento altalenante, con due vittorie, due sconfitte e un pari nelle ultime cinque: "Cittadella, scoglio Juve Stabia. Venturato: 'Vincere in casa', si legge sul quotidiano.