Corriere del Veneto: "Cittadella, settimana terribile"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Oggi il Crotone, martedì la Fiorentina, sabato prossimo in casa con la Salernitana. Un vero e proprio tour de force quello che sta sostenendo il Cittadella in questi giorni, che tra Serie B e Coppa Italia ha iniziato il personale giro d'Italia. E così il Corriere del Veneto, oggi in edicola, titola sul club granata in questo modo: "Settimana terribile. Cittadella a spasso per lo stivale".