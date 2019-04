© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova il prossimo anno tornerà in Serie C, ormai è cosa certa, e per questo c'è un futuro tutto da scrivere anche dal punto di vista dirigenziale. Si attende il faccia a faccia tra Roberto Bonetto e Joseph Oughourlian, intanto il Corriere del Veneto ne parla e all'interno delle sue pagine sportive titola così: "Tempo di resa dei conti. Il club pronto a rifondare tutto".