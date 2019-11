Corriere del Veneto: "Venezia, conta solo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Venezia, conta solo vincere. Col Livorno per ripartire": così il Corriere del Veneto nella sua sezione sportiva. Imperativo categorico: vincere. Non ci sono altre soluzioni per il Venezia, atteso al varco dal Livorno dopo aver incassato appena un punto nelle ultime tre partite fra Crotone, Pordenone e Ascoli. Dionisi cerca il riscatto dopo una settimana difficile. Assenti Fiordilino e Maleh.