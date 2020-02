© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Venezia, gran finale: colpo Longo": così il Corriere del Veneto (ed. Venezia e Mestre) nella sua sezione sportiva. Spazio anche al calciomercato di Serie B. Doppio colpo per i lagunari: si tratta di Marco Firenze, per il quale si può parlare a tutti gli effetti di un ritorno a due anni di distanza dalla sua positiva esperienza in laguna e, a sorpresa, di Samuele Longo, che arriva dall’Inter via Deportivo La Coruna.