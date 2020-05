Corriere dell'Umbria: "Grana Perugia: scoppia il problema tamponi, allenamenti a rischio"

Allarme tamponi in casa Perugia. "Un'altra grana per il Perugia. Scoppia il problema dei tamponi, allenamenti di gruppo a rischio" scrive il Corriere dell'Umbria in prima pagina. Ripartenza complicata per la Serie B: il club umbro deve risolvere un'altra grana, ovvero quella relativa ai tamponi per calciatori e gruppo squadra. A rischio gli allenamenti di gruppo?