Corriere dell'Umbria: "Grifo con il Padova. Nesta: 'Servono punti"

Classifiche a confronto rispetto alla passata stagione. La Juventus capolista, rispetto a un anno fa dopo dieci giornate, ha tre punti in più. Saldo negativo per tutte le squadre alle spalle dei bianconeri: dall'Inter alla Roma, tutti hanno meno punti: -6 il Napoli, -7 le due squadre...

La risposta migliore ai mauroscettici. Icardi è l'uomo in più dell'Inter

Cancelo: "CR7 merita il Pallone d'Oro, con lui favoriti per la Champions"

Parma, Faggiano: "Settimana importante. Non ci sono squadre cuscinetto"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 ottobre

Juve, pari in rimonta contro l'Inter per la Primavera di Baldini

Conte e Gattuso: ore decisive per due esiti differenti

Il punto sulla A femminile - Il Milan tenta la fuga. Prima gioia per la Roma

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Parma, Faggiano: "Donati non ci interessa. Rinnovo? Conta il rapporto"

Lazio, per crescere serve qualità: mancano Milinkovic e Luis Alberto

Real Madrid, Conte e un rifiuto per colpa di...José Mourinho

Milan, un silenzio che parla: Gattuso resta in equilibrio precario

Napoli, il turnover di Ancelotti non piace a Mertens: il belga chiede spazio

Consiglio Federale, Balata: "Massima stima in Gravina"

"Il Grifo con il Padova. Nesta: 'Ora servono punti e personalità'" è il titolo che il Corriere dell'Umbria ha scelto per dare spazio sulla propria prima pagina al match che vedrà impegnato il Perugia questa sera al 'Curi' contro il Padova. La formazione del presidente Santopadre è alla ricerca di punti dopo i due ko consecutivi contro Salernitana e Verona.

