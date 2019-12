© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Grifo incerottato per la sfida con il Venezia. Sei gli assenti, Di Chiara fuori 50 giorni": così il Corriere dell'Umbria in edicola oggi. Il Perugia di Massimo Oddo fa la conta in vista della prossima sfida contro il Venezia. Si ferma anche il terzino Di Chiara, costretto a stare fermo per quasi due mesi.