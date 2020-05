Corriere dell'Umbria: "Grifo, la Curva Nord dice no alla ripartenza"

Sulla prima pagina del Corriere dell'Umbria in edicola stamani si parla della ripartenza della Serie B. "Grifo, la Curva Nord dice no alla ripartenza. 'Soldi, diritti tv e sponsor non sono tutto'" scrive il quotidiano. La Curva perugina è contro la ripresa del campionato: "Se si dovesse ripartire per i soldi il calcio sarebbe finito. Di fronte a quello che sta accadendo non è il momento di gioire o soffrire per una partita".