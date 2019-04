Corriere dell'Umbria, Perugia: "Allarme difesa. La peggiore fra le big"

© foto di Luca Bargellini

Dopo il 4-2 incassato in casa dal Benevento sono iniziate le analisi in merito al rendimento del Perugia in vista del finale di stagione. Una di queste arriva dal Corriere dell'Umbria che in prima pagina titola: "Grifo, c'è la difesa da sistemare. La peggiore tra le big". Fra le prime nove squadre del campionato cadetto, infatti, la retroguardia del Perugia è la peggiore, con 43 gol incassati in 30 giornate.