Il Corriere dell'Umbria oggi in edicola, in prima pagina si occupa del Perugia, atteso quest'oggi in campo per la sfida contro il ChievoVerona in terra veneta. Nel riquadro presente nel taglio basso del quotidiano, si legge: "Il Grifo sfida il Chievo. Cosmi e l'emergenza: 'Gli alibi sono vietati'".