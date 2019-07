Taglio basso della prima pagina del Corriere dell'Umbria dedicato al mercato del Perugia che in queste ore sta portando forze fresche alla formazione di Massimo Oddo. "Quattro colpi, Perugia scatenato" è il titolo del pezzo in riferimento alla fumata bianca per gli arrivi di Pietro Iemmello e Gianluca Di Chiara del Benevento, Jacopo Manconi per l'attacco e Paolo Fernandes, fantasista spagnolo del Manchester City.