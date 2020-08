Corriere dell’Umbria sui play out: “Salvezza o Inferno”

“Salvezza o inferno. Grifo non fallire”. Titola così in prima pagina il Corriere dell’Umbria in vista della gara di ritorno dei play out fra il Perugia e il Pescara che designerà la quarta retrocessa in Serie C. All’andata successo degli abruzzesi per 2-1.