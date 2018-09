Corriere della Sera, Brescia: "Suazo, servono risposte"

© foto di Giacomo Morini

Un punto in due partite e per il Brescia di David Suazo è già arrivato il primo bivio della stagione. Di questo parla il Corriere della Sera dedicato alla città di Brescia. "Suazo: servono risposte. Invertire la rotta subito" è il titolo del pezzo in vista del match al 'Rigamonti' contro il Pescara.