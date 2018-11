Corriere della Sera: "Il Brescia non molla e torna con un pari"

Corriere dello Sport sull'Inter: "5 non bastano"

Corriere della Sera in taglio alto: "Cinquina Inter, ma Juve vince ancora"

La Nazione: "Viola beffati nel finale. Il gol di Veretout non basta"

Corriere dello Sport: "Roma avvelenata: 'Non era rigore'"

Corriere di Torino in prima: "Juve da record. Ma Allegri vuole di più"

La Nuova Ferrara: "SPAL a pranzo in casa della Lazio, servono punti"

La Gazzetta dello Sport: "Samp-Toro, chi salta in alto? Lazio da riscatto"

"Magia di Tremolada, carattere e orgoglio. Il Brescia non molla e torna con un pari". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione bresciana del Corriere della Sera . E' terminata 2-2 la sfida dello "Zaccheria" fra il Brescia e il Foggia.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy