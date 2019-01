Corriere della Sera: "Pasquale Marino contro (un altro) Brescia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Marino contro (un altro) Brescia". Titola così l'edizione bresciana del Corriere della Sera in merito alla sfida delle rondinelle in Serie B, che dovranno vedersela contro lo Spezia. Pasquale Marino ritorna a Brescia a un anno e un mese dall’ultima volta: Brescia-Spezia, seconda giornata del girone di ritorno, può rappresentare per il tecnico nato a Marsala il completamento di una vendetta perfetta. La partita d’andata allo stadio Picco l’aveva visto uscire sorridente e soddisfatto, dopo aver dominato le Rondinelle allenate da David Suazo. Ora il mondo si è capovolto perché Cellino, che dopo 13 partite aveva dato il benservito a Marino, nella stagione in corso ha esonerato l’ex attaccante honduregno del Cagliari per puntare su Corini, capace di condurre i biancoblù fino al secondo posto in classifica.