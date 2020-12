Corriere dello Sport: "Balotelli per Brocchi, il Monza vuole tutto"

"Balotelli per Brocchi, il Monza vuole tutto". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Colpo di mercato per la formazione del patron Berlusconi e dell'amministratore delegato Adriano Galliani. L'attaccante ex Brescia arriva in biancorosso con l'obiettivo della conquista immediata della Serie A.