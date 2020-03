Corriere dello Sport: “Benvento, il tempo può essere un aiuto”. Tre lungodegenti da recuperare

vedi letture

Cercare le cose positive anche in un momento così complesso è un esercizio utile per chiunque per affrontare la pandemia in atto. Un mantra che il Benevento ha fatto suo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il club sannita, saldamente al primo posto della classifica di Serie B, ha deciso di sfruttare questa pausa forza per recuperare i lungodegenti: Tello, Gyamfi e Vokic. L’obiettivo è quello di riaverli pienamente a disposizione per quando sarà possibile riprendere l’attività di gruppo, con Stefano Salvatori, medico sociale del club campano, che in questi giorni ha stilato un programma molto rigido per centrare questo obiettivo.