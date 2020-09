Corriere dello Sport: "Casasola si ribella al guizzo di Menez"

vedi letture

"Casasola si ribella al guizzo di Menez". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Finisce in parità la sfida fra Salernitana e Reggina con i calabresi che hanno trovato il vantaggio con l'attaccante francese ex Roma e Milan ma non è servito per portare a casa i tre punti.