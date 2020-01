Corriere dello Sport: "Colpo Entella, arriva Mazzitelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo per la mediana della Virtus Entella che pesca un tassello in Serie A per rilanciare le proprie ambizioni nella seconda parte di stagione. Si tratta di Luca Mazzitelli, centrocampista classe 1995 approdato ai Diavoli Neri con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. "Colpo Entella, arriva Mazzitelli" è il titolo in merito scelto dal Corriere dello Sport.